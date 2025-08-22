ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна: Атакувахме руска база за разузнавателни дронове в Севастопол

872
Военен дрон Снимка: X/@IranObserver0

Украинските военноморски сили съобщиха днес, че са поразили руска база за безпилотни летателни апарати, разположена в Севастопол, предаде днес Укринформ.

„Чрез силите и средствата на украинските военноморски сили беше унищожена база за безпилотни летателни апарати, помещаваща дронове „Форпост“ и „Мохаджер-6“, на летището „Херсонес“ в град Севастопол на временно окупирания Крим“, се казва в изявлението.

От пресслужбата също така отбелязаха, че ударите са повредили до три дрона „Мохаджер-6“ и два дрона „Форпост“, които Русия е използвала за наблюдение на дейностите на повърхността в Черно море, пише БТА.

Руските загуби на бойното поле във войната срещу Украйна от 24 февруари 2022 г. до 22 август 2025 г. общо възлизат на приблизително 1 074 320 войници, включително 790 през последните 24 часа, отбелязва Укринформ.

Военен дрон Снимка: X/@IranObserver0

