ФБР претърсва дома на бивш съветник на Тръмп

Агенти на ФБР претърсват дома в щата Мериленд на Джон Болтън, който е бивш съветник по националната сигурност на президента Доналд Тръмп. Това съобщи служител на ФБР, цитиран от Ню Йорк Таймс.

Попитан за видимото присъствие на ФБР в дома на Болтън, говорител на бюрото каза, че агентите „провеждат съдебно санкционирана дейност в района." Разследването срещу Болтън има за цел да установи дали той незаконно е споделял или е притежавал класифицирана информация, посочиха двама души, запознати със случая, които говориха при условие на анонимност, за да опишат същността на разследването, пише БГНЕС.

Подобни обвинения от страна на администрацията на Тръмп преди години, свързани с книгата на Болтън за времето му в Белия дом, не получиха подкрепа нито от криминалните разследващи, нито от съдилищата. Адвокатът на Болтън не отговори незабавно на съобщения с искане за коментар.