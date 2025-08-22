Полша: Дронът, който се разби у нас, може да е долетял от Беларус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полските следователи твърдят, че дронът, който се разби и експлодира в царевична нива в Източна Полша, може да е влязъл в полското въздушно пространство от Беларус, предаде полската новинарска агенция ПАП. Представители на полските служби за сигурност продължават да претърсват района на експлозията.

„В допълнение към кадрите, с които разполагаме, има голяма вероятност обектът да е долетял от Беларус“, каза Гжегож Трусевич, ръководител на окръжната прокуратура в Люблин, на брифинг за пресата, предаде БТА.

Той допълни, че службите, включително Прокуратурата и военните, са възобновили разследването на района около експлозията и планират да претърсят по-широк периметър. Разследващите също така обмислят възможността дронът да е ударил близки електропроводи. Прокуратурата е наредила обезопасяването на три електропровода, показващи признаци на скорошни повреди.

„Първа и най-важна задача е да опишем откритите досега предмети“, каза Трусевич, добавяйки, че службите не само ще претърсят повърхността, включително епицентъра на експлозията, но и ще копаят в почвата.

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш нарече станалото провокация от страна на Руската федерация, която умишлено съвпадна с мирните преговори за войната в Украйна.

Павел Вронски, говорител на полското Министерството на външните работи (МВнР), обяви, че посолството на Руската федерация е получило протестна нота срещу събитията, случили се в село Осини в нощта на 19 срещу 20 август, когато избухна безпилотният летателен апарат.

В нотата на МВнР се посочва, че Русия е нарушила Договора за приятелско и добросъседско сътрудничество от 1992 г. и Чикагската конвенция от 1944 г., както и много други закони.

Вронски добави, че Полша осъжда всички действия, които представляват заплаха за цивилното население и изисква Руската федерация да разследва този инцидент, и да прекрати подобни провокативни действия.