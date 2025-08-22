US съдия разпореди частично разрушаване на център за задържане на мигранти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американска съдийка постанови частичното разрушаване на „Алигаторния Алкатрас“ – спорен център за задържане на мигранти в мочурището Евърглейдс във Флорида, предаде ДПА.

Федералният съдия Катлийн Уилямс постанови вчера, че оградите, осветлението, генераторите, газовите инсталации, канализацията и контейнерите за отпадъци трябва да бъдат премахнати от обекта в рамките на 60 дни, пише БТА.

Разширяването на съоръжението е забранено с незабавен ефект и в него не може да бъдат приемани нови хора.

В предварителното решение се посочва, че съоръжението причинява непоправими щети върху хабитата и повишена смъртност на застрашени видове в района.

Американските медии съобщиха, че щата Флорида е подал жалба.

Преди две седмици съд разпореди временното преустановяване на по-нататъшните строителни работи по центъра за задържане, след като природозащитни групи заведоха дело, заявявайки, че строителните работи застрашават екосистемата на Евърглейдс – най-голямата субтропична пустош в Съединените щати.

„Това е знакова победа за Евърглейдс и за безброй американци, които вярват, че тази застрашена дива природа трябва да бъде защитена, а не експлоатирана“, казаха ищците в съвместно изявление.

Решението на съдийката дойде точно навреме, за да спаси застрашени видове като флоридската пума и горския щъркел, заявиха активистите.

В по-ранни изявления Белият дом беше посочил, че обектът е предназначен за настаняване на хиляди мигранти, изчакващи депортиране. Президентът на САЩ Доналд Тръмп лично откри новия обект в края на юни.

Наименованието „Алигаторен Алкатрас“, използвано от американското правителство, се свързва с прочутия затвор Алкатрас край бреговете на Сан Франциско. Според правителството, настаняването в център за задържане, обграден от алигатори, би възпрепятствало опитите за бягство.