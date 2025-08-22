US съдия разпореди частично разрушаване на център за задържане на мигранти

Американска съдийка постанови частичното разрушаване на „Алигаторния Алкатрас“ – спорен център за задържане на мигранти в мочурището Евърглейдс във Флорида, предаде ДПА.
Федералният съдия Катлийн Уилямс постанови вчера, че оградите, осветлението, генераторите, газовите инсталации, канализацията и контейнерите за отпадъци трябва да бъдат премахнати от обекта в рамките на 60 дни, пише БТА.
Разширяването на съоръжението е забранено с незабавен ефект и в него не може да бъдат приемани нови хора.
В предварителното решение се посочва, че съоръжението причинява непоправими щети върху хабитата и повишена смъртност на застрашени видове в района.
Американските медии съобщиха, че щата Флорида е подал жалба.
Преди две седмици съд разпореди временното преустановяване на по-нататъшните строителни работи по центъра за задържане, след като природозащитни групи заведоха дело, заявявайки, че строителните работи застрашават екосистемата на Евърглейдс – най-голямата субтропична пустош в Съединените щати.
„Това е знакова победа за Евърглейдс и за безброй американци, които вярват, че тази застрашена дива природа трябва да бъде защитена, а не експлоатирана“, казаха ищците в съвместно изявление.
Решението на съдийката дойде точно навреме, за да спаси застрашени видове като флоридската пума и горския щъркел, заявиха активистите.
В по-ранни изявления Белият дом беше посочил, че обектът е предназначен за настаняване на хиляди мигранти, изчакващи депортиране. Президентът на САЩ Доналд Тръмп лично откри новия обект в края на юни.
Наименованието „Алигаторен Алкатрас“, използвано от американското правителство, се свързва с прочутия затвор Алкатрас край бреговете на Сан Франциско. Според правителството, настаняването в център за задържане, обграден от алигатори, би възпрепятствало опитите за бягство.