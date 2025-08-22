ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обамеянг и Баркола въвлечени в смъртта на стриймър...

Лавров: Съгласихме се на гъвкавост по редица точки, предложени от Тръмп

Сергей Лавров СНИМКА: Фейсбук / Сергей Лавров

Москва се съгласи да прояви гъвкавост по редица точки, предложени от американския президент Доналд Тръмп след срещата на върха в Аляска, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров пред телевизия Ен Би Си Нюз, предаде БТА.

"Президентът Тръмп предложи след Анкоридж няколко точки, които ние споделяме, и по някои от тях се съгласихме да проявим известна гъвкавост“, каза шефът на руското външно министерство.

Руският президент Владимир Путин е готов да проведе среща на върха с украинския си колега Володимир Зеленски, когато дневният ред за такава среща е готов, което в момента не е така, допълни Лавров, информира Ройтерс.

Сергей Лавров СНИМКА: Фейсбук / Сергей Лавров

