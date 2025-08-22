Илхам Алиев нареди Азербайджан да се готви за война след заплахи от руски пропагандисти

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев заяви, че след подписването на мирното споразумение с Армения властите следят за „източници" на нови заплахи и увеличават военната си мощ, за да гарантират сигурността на страната, това написа базирият в Нидерландия вестник "Москоу таймс".

Изявлението идва на фона на изострените отношения между Баку и Москва и заплахите от руски пропагандисти за започване на „нова специална военна операция (както Русия нарича пълномащабната си агресия срещу Украйна, започнала на 24 февруари 2022 г.)" в Южен Кавказ.

„Трябва да сме готови за война във всеки един момент, тъй като процесите в света са такива, че е невъзможно да се предвиди какво ще се случи утре. Гаранцията за нашата сигурност сме ние самите, държавата, народът и нашите въоръжени сили. Затова всеки, който реши да нанесе удар по Азербайджан, ще съжалява", заяви Алиев по време на среща с жители на западния град Кялбаджар.

Той отбеляза, че републиката вече е укрепила армията си в Каспийско море и в други направления, както и че е увеличила числеността на силите за специални операции.

Освен това Азербайджан получава „най-съвременните безпилотни апарати, нови артилерийски системи" и очаква доставка на нови бойни самолети, а съществуващите са „напълно модернизирани", припомни Алиев.

„Не съветваме никого да обмисля враждебни действия срещу нас. Имаме достатъчно силни съюзници и нашата позиция в международните организации винаги е признавана за справедлива... За разлика от някои други страни, ние не сме завземали чужда територия, не сме извършвали етническо прочистване, не сме разрушавали нито един град или село", подчерта Алиев.

Той добави, че Азербайджан не иска война и се застъпва за мир, но трябва да остане бдителен.

По-рано руските власти, чрез свои пропагандисти, заплашиха Азербайджан със „специална военна операция", която може да започне след края на войната в Украйна.

Водещият Владимир Соловьов обърна внимание на заплахата от появата на бази на НАТО в района на Каспийско море, намеквайки за сътрудничеството на кавказката република с Турция, която е член на Северноатлантическия алианс. „Това е толкова опасно, че ако се разглежда от геополитическа гледна точка, може да доведе до такива последици, че това да не е последната специална военна операция на нашето поколение", заяви той.

Руската държавна пропаганда рязко повиши градуса на войнствената си реторика към Азербайджан на фона на съобщения, че републиката може да отмени мораториума върху доставките на оръжие за Украйна. Те се появиха, след като Русия нанесе удари по обекти на държавната петролна и газова компания SOCAR в Одеска област, в резултат на което четирима души бяха тежко ранени, пише novini.

Азербайджан беше заплашван с война и от проруски военни блогъри заради съвета на Алиев към Украйна „никога да не се предава" и „да не се съгласява с окупация".