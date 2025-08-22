ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джорджа Мелони почивала тайно на Родос преди да ид...

Времето София 29° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21156518 www.24chasa.bg

Ново земетресение в турския град Съндъргъ, отчетоха от 4,3 по Рихтер

Айше Сали, БТА

1460
Земетресение СНИМКА: Pixabay Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Ново земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в турския град Съндъргъ, окръг Балъкесир, съобщи Анадолската агенция. Трусът е от 15:21 ч., с дълбочина 5,5 км. Няма информация за пострадали, предаде БТА.

Това е поредното силно земетресение в Съндъргъ след като на 10 август вечерта трус от 6,1 по скалата на Рихтер доведе до срутване на сгради, причини смъртта на един човек, който остана затрупан под развалините, а друг почина, след като върху него се срути част от джамия, която беше пострадала. В следствие на земетресението бяха ранени 29 души. След оглед стана ясно, че общо 506 жилища в 426 отделни сгради са пострадали тежко от бедствието. 

Земетресение СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)