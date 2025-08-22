Къванч Татлъту даде показания за изчезналия турски бизнесмен

Популярният турски актьор Къванч Татлъту даде показания в разследването за изчезналия турски бизнесмен Халит Юкай, чиято лодка бе намерена разбита близо до протока Дарданели по-рано този месец. Това съобщава турската частна телевизия НТВ.

Татлътуг, приятел на изчезналия бизнесмен, е бил призован в съда в град Ялова, за да даде информация в рамките на разследването, водено от местната главна прокуратура в Ялова. Преди това актьорът се включи и в операциите по издирването на Юкай.

Пред следствените органи Татлътуг е обяснил, че е говорил с приятеля си по телефона преди инцидента, че връзката внезапно е прекъснала, докато са разговаряли, и че не е успял да се свърже с него отново, пише БТА.

Разследването продължава вече 18 дни. То е било прехвърлено от главната прокуратура в Ялова към главната прокуратура Мармара, в чиято юрисдикция попада районът, където е станал инцидентът.

Установено е, че следите по разбитата лодка съвпадат с тези, открити по носа на товарен кораб, за който криминалистите предполагат, че се е сблъскал с лодката на бизнесмена. На 7 август капитанът на товарния кораб бе задържан за един ден по обвинение в "причиняване на смърт по невнимание" във връзка със случая. В показанията си той обяснил, че корабът му се е сблъскал с обект във водата, който той е помислил за разпилян дървен материал, поради което е информирал единствено собствената си фирма за инцидента, но не е подал сигнал до турската брегова охрана.

Инцидентът, при който изчезна бизнесменът Халит Юкай, собственик на корабостроителна фирма, е станал около полунощ на 4 август, след като Юкай е отплавал от пристанището в Ялова по-рано през деня.