Погребаха цигански крал в златен ковчег (Видео)

След едноседмична прощална обиколка с "Ролс Ройс" цигански крал е бил погребан в златен ковчег за шестцифрена сума в Англия.

69-годишният Франк Томпсън е починал на 2 юли от белодробна инфекция. Той бе изпратен екстравагантно от съкрушеното си семейство, което се спирало на редица места в Нотингам и Манчестър.

Роднините му поръчали огромна мраморна гробница, която ще бъде изградена за една година около ковчега му в гробище в Южен Лондон, пише "Дейли мейл".

Ковчегът е поръчан от чужбина от сина на Томпсън. Трябвало да минат седмици, за да пристигне, а мъжът е починал близо месец преди да бъде положен в него.

"Пищното погребение е било замислено с цел да покаже на света, че има наистина добри цигани. Би се гордял с това, което синовете му са направили за него и са държали на него, повече от всичко друго", казва близък приятел на семейството.

Макар първоначално близките на починалия да са планирали просто да му подарят най-добрия гроб, който се предлага, впоследствие плановете са станали още по-големи.

"Първо искахме да направим най-добрия ковчег, а след това се стигна до обсъждане на материалите за ковчега. После разбрахме, че не е нужно да го слагаме под земята и че можем да направим гробница. Ние сме от много голям цигански род. Той беше глава на много голямо семейство. Всички гледаха на него като краля на семейството", споделят близките на Томпсън.

На 23 юли съкрушените му роднини тръгнали на обиколка с ковчега в луксозен "Ролс Ройс", пътувайки до многобройни места, където Томпсън е управлявал предприятия и площадки за асфалт.

Твърди се, че голямото семейство е посетило и различни гробища, където са били погребани приятели и членове на семейството.

Описват Франк Томпсън като бизнесмен открай докрай.