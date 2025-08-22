ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Франция потвърди: Ще има преговори между Иран и европейските сили

Жан-Ноел Баро КАДЪР: Екс/@jnbarrot

Френският външен министър Жан-Ноел Баро потвърди, че следващата седмица ще се състоят преговори между Иран и европейските сили за ядрената програма на Техеран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Току-що имахме важен разговор с участието на моите колеги Дейвид Лами, германския външен министър и Кая Калас с нашия ирански колега относно ядрената програма и санкциите срещу Иран, които се готвим да въведем отново“, написа Баро в "Екс".

Иран посочи, че преговорите ще са във вторник, предаде Франс прес.

