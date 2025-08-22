Джорджа Мелони почивала тайно на Родос преди да иде при Тръмп, опозицията я трича

Италианският министър-председател Джорджа Мелони е прекарала лятната си почивка на остров Родос, в частна вила в Лимнос. Присъствието на Мелони на Родос не е било забелязано от обществеността, тъй като се е старала да не се набива на очи, избирайки място за настаняване, което гарантира дискретност.

Разкритието за присъствието й на острова направи собственикът на мястото за настаняване, Манос Николидакис, пред местния сайт dimokratiki.gr. Той е предоставил и снимка на изданието, която препечатаха доста гръцки медии.

Според него, Мелони е напуснала острова преди десет дни, след като се е насладила на няколко дни почивка, съчетаваща релакс и красотата на гръцката природа.

Родос често приема дискретно лидери и знаменитости, търсещи мир и уединение.

Почивката на италианския премиер в Гърция предизвика политическа реакция, опонентите ѝ я обвиниха в антинационално поведение.

Според британския вестник „Таймс", италианският премиер отговори на обвиненията на опозицията, че плажовете на страната са празни, защото гражданите вече не могат да си позволят летни почивки, наричайки твърденията им „срамни" и „непатриотични". Мелони възрази с правителствени данни, показващи, че броят на италианците, които са били на почивка през юли, се е увеличил с 1,8% в сравнение с миналата година. Тя обвини лидера на опозиционната Демократична партия в Италия Ели Шлайн, че умишлено уронва имиджа на италианския туризъм за политическа изгода, заявявайки: „Всеки, който наистина обича страната ни, не бива да я дискредитира пред света."