Обамеянг и Баркола въвлечени в смъртта на стриймър, починал на живо от изтощение

Бившият футболист на Арсенал Пиер-Емерик Обамеянг и звездата на ПСЖ Брадли Баркола са сред известните личности, въвлечени в скандал след смъртта на френски стриймър.

Рафаел Гравен, по-известен онлайн като Жан Порманов, беше намерен мъртъв в жилище в Конте, селище северно от Ница, в понеделник.

Той беше популярна фигура в Kick - стрийминг платформа, подобна на Twitch, където хората излъчват видео на живо пред публика, която може да коментира и да дарява пари в реално време.

Твърди се, че Гравене бил подлаган на ужасяващи онлайн предизвикателства, включващи унижение, насилие и опасни каскади преди смъртта си. В предишни излъчвания Гравен е бил шамаросван, душен, насилствено хранен, заливан с неприятни течности и обстрелван с пейнтбол пушка от инфлуенсърите Оуен Сензандоти и Сафин Хамади.

Във Франция се твърди, че той е починал след „десет дни на изтезания", лишаване от сън и приемане на токсични вещества.

Създателите на съдържание, които уж са малтретирали френския стриймър на камера, преди той да почине по време на живо излъчване, са получили над 31 000 британски лири от зрители, насърчавали издевателствата.

Френският вестник Liberation разкри в четвъртък, че сред появилите се в стрийма са били футболистите Обамеянг и Баркола.

Нападателят на Марсилия Обамеянг се е появил в 237-ия час от излъчването - два дни преди смъртта на Гравен, и казал: „Окей, Джей Пи и Куду, включете си мозъците, защото сега трябва да довършим играта."

Баркола се появил секунди по-късно с думите: „Здравейте, момчета, сила и кураж за предизвикателството. Всички сме с вас, знаем, че можете да го направите. Джей Пи и Куду, сложете аларма, защото положението е наистина зле в момента."

Не е ясно кога точно са били заснети видеата на Обамеянг и Баркола, които са използвани, за да подтикват хората да даряват, пише "Дейли мейл".

Представители на Баркола по-късно казаха пред френския вестник L'Équipe, че той не е участвал в живото излъчване същата вечер и поднесоха съболезнованията си.

„Брадли разбира и споделя емоцията, породена от кончината на Рафаел Гравен," се казва в изявлението. „Той беше един от първите, които реагираха публично, когато научи за трагедията. Трябва да се отбележи, че по никакъв начин не е присъствал на живо тази вечер. Видеото, което циркулира и в което се появява, е било записано няколко седмици по-рано."

Обамеянг все още не е коментирал публично.

Френският световен шампион Адил Рами също бе замесен, след като се появиха кадри, в които дава съвети на Куду за боевете с Гравен през март 2024 г.

„Адил Рами желае да подчертае, че никога не е бил зрител или участник в съдържанието и платформата, които днес са обект на внимание, нито ги е промотирал. Въвличането му по какъвто и да е начин, още повече в такъв контекст, е неприемливо," каза адвокатът му пред L'Équipe.

„Посветен на ценностите на уважението и добротата, Адил Рами имаше специална привързаност към г-н Рафаел Гравен. Разчувстван от неговата чувствителност и личност, той имаше привилегията да го срещне и да сподели моменти на радост с него около тяхната обща страст към видеоигрите. Мислите му днес са с г-н Гравен и семейството му, на които изказва искрените си съболезнования."

Прокурор Дамян Мартинели разкри, че медицинските експерти смятат, че смъртта на Гравен „не е с травматичен произход" и „не е свързана с намесата на трето лице". Съдебните лекари не са открили „вътрешни или външни травматични увреждания" или изгаряния, само няколко синини и зараснали лезии.

„Вероятните причини за смъртта изглеждат медицински и/или токсикологични," каза той.

Той уточни, че са назначени допълнителни изследвания, като Гравен може да е имал сърдечен проблем в допълнение към лечение на заболяване на щитовидната жлеза.

Първоначално се смяташе, че Гравен е починал в съня си по време на живо излъчване след непрестанни „стриймове на унижение", както ги описват приятелите му.

Канадският рапър Дрейк е изтрил акаунта си в Kick, след като предложи да плати за погребението на Гравен.

Звездата планира да покрие разходите заедно с интернет личността и стриймър Адийн Рос, който има 6,7 милиона последователи в инстаграм.

Интернет потребители разказват, че стриймът, разпространен впоследствие, показвал Гравен неподвижен под завивка.

Брояч за събиране на средства във видеото показвал, че групата е събрала над 31 000 британски лири.

Един от двамата мъже в стаятаОуен Сензандоти и Сафин Хамади, известни с псевдонимите Наруто и Сафин, хвърлил пластмасова бутилка с вода в неговата посока.

Наруто и Сафин вече са били разпитвани от полицията по друго дело през януари заради обвинения, че малтретират уязвими хора в онлайн събития с цел събиране на плащания от зрители.

Австралийската платформа Kick заяви в сряда, че всички състриймъри, участвали в събитието, са били баннати до приключването на разследването.

Компанията добави, че извършва „пълна преоценка" на френското си съдържание.

Платформата се смята за по-либерална по отношение на правилата за потребители в сравнение с конкурента си Twitch.

Полицията разпитвала свидетели и изземвала доказателства, включително видеа, съобщи прокурор Мартинели.

„Бяха проведени няколко разпита на хора, присъствали по време на смъртта му, но без да дадат яснота относно причините," каза той и добави, че аутопсията ще бъде извършена в четвъртък.

„Смъртта на Жан Порманов и насилието, на което е бил подложен, са абсолютен ужас," заяви Клара Шапаз, френският младши министър по дигиталните въпроси.

Официалните власти настояват, че „нищо подозрително" не е установено, но шокиращи твърдения от местни медии сочат, че Гравен е бил подложен на лишаване от сън, крайно насилие и прием на токсични вещества преди трагедията.

Съобщава се, че няколко дни преди смъртта си Гравен е изпратил съкрушително последно съобщение до майка си, в което казал, че се чувства сякаш е „държан като заложник" и признал, че му е омръзнало от скандалните стриймове, които са се превърнали в негова запазена марка.

Семейството на Гравен заяви, че преживяното от него преди смъртта е неприемливо.

Говорейки пред RTL след трагедията, майката на стриймъра го описа като момче „с голямо сърце" и каза, че е намерил второ семейство в Ница.

„Имаше братя в Мец, но намери братя и в Ница, той имаше семейство, беше канен навсякъде," каза тя пред медиите.

Сестра му вярва, че той е починал от изтощение и нарече смъртта му нетърпима.

„Бях много, много горда с това, в което се превърна брат ми," каза тя. „Не гледах всичко, но мисля, че не трябваше да умира така, че умря от изтощение. Това, което преживя, е неприемливо."

Наруто обяви смъртта на Гравен в инстаграм, отдавайки почит на своя „брат, партньор и съекипник".

Той умолява феновете да не споделят клипове от ужасяващия лайвстрийм, в който Гравен изглеждал в безсъзнание, преди да бъде намерен мъртъв в леглото.

Френският министър по дигиталните въпроси и изкуствения интелект Клара Шапаз осъди преживяното като „абсолютен ужас" и заяви, че платформите трябва да направят повече, за да защитават уязвимите създатели.

Сара Ел Айри, върховен комисар по детските въпроси, определи трагедията като „ужасяваща" и предупреди родителите да бъдат бдителни за насилственото съдържание, достъпно за деца онлайн.

Kick, платформата, в която Жан Порманов изгради популярността си, заяви, че е „дълбоко наскърбена" от смъртта му и обеща спешно да преразгледа обстоятелствата.

„Ние спешно преглеждаме обстоятелствата и си сътрудничим със съответните институции. Насоките на общността на Kick са създадени, за да защитават създателите, и сме ангажирани да ги прилагаме в цялата платформа," каза говорител на компанията пред АФП.

Случаят хвърли сурова светлина върху мрачния свят на „стриймовете на унижение" във Франция, където създатели уж понасят крайни издевателства за гледания и дарения.

Le Monde определи тъмната страна на човешката природа като „напомняща за някои от най-зловещите епизоди на британския антиутопичен сериал Black Mirror."