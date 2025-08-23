Полетите в Европа до 26 пъти по-евтини от влаковете (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Грийнпийс" обвини властите, че с бездействие подкопават жп транспорта

Макар Европа да се стреми да бъде лидер в зелените политики, най-замърсяващият транспорт - въздушният, е до 26 пъти по-евтин от пътуването с влак, сочи ново проучване на “Грийнпийс”.

Доклад на екоорганизацията анализира 109 трансгранични и 33 вътрешни маршрута под 1500 км в 31 европейски държави за периода от 8 април до 17 юни 2025 г.

Изследователите сравнили цените на билетите през 9 различни дни и установили, че при 54% от трансграничните връзки летенето е по-евтино от жп транспорта. Влаковете доминирали само по 29 маршрута, повечето от които в Централна и Източна Европа. При вътрешните маршрути обаче жп транспортът остава по-бюджетната опция в 70% от случаите.

От “Грийнпийс” отбелязват, че в Европа има някои поразителни разлики в цените. По маршрута Барселона - Лондон например полет струвал едва 14,99 евро, докато най-евтиният билет за влак за същия ден бил цели 389 евро, което е 26 пъти по-скъпо. Подобни разлики били установени и за маршрутите Лондон – Братислава -

21 евро за полет и 495 евро за билет за влак,

което прави жп транспорта 23 пъти по-скъп. За пътуващите от Париж до Копенхаген разликата също била огромна - докато средно цената на самолетен билет била 15 евро, билетът за влак между двете столици за същите дни бил 326 евро, което прави въздушния транспорт 22 пъти по-евтин.

Има обаче и положителна тенденция - делът на маршрутите, по които влаковете са най-евтини, е нараснал с 14% до 41% от 2023 г. насам, главно поради по-малкото ултраевтини полети и по-бавните увеличения на цените на влаковите билети.

Според екоорганизацията в Европа се наблюдава една “счупена система”, която “засилва климатичната несправедливост”. От “Грийнпийс” са категорични, че тази ситуация “се дължи на политическо бездействие, което позволява на авиокомпаниите да подкопават железопътния транспорт за сметка на планетата”.

Организацията смята, че в Европа има “данъчна система, която възнаграждава евтините полети, които са вредни за климата”.

В доклада се посочва още, че нискотарифни компании, сред които “Райънеър”, “Уизеър”, “Изиджет” и “Вуелинг Еърлайнс”, “доминират европейското небе”, а ниските цени съществуват “единствено поради освобождаването от данъци върху авиационното гориво и на факта, че международните самолетни билети са освободени от ДДС”.

При влаковете обаче ситуацията е доста по-различна, коментират изследователите: “Железопътните оператори често

плащат ДДС в пълен размер,

понасяйки нарастващите разходи за енергия и високите такси за достъп до жп инфраструктура”.

Според Хервиг Шустер, активист за “Грийнпийс” в Централна и Източна Европа, всеки маршрут, при който самолетът е по-евтин от влака, е “политически провал”. Поради това от организацията призовават ЕС и националните власти за действия като прекратяване на субсидиите за авиацията, опростяване на системите за резервации на международни влакове и увеличаване на инвестициите в жп инфраструктура.

“Грийнпийс” се застъпва и за въвеждането на “климатични билети” - достъпни карти с фиксирана цена, валидни за всички вътрешни и междудържавни обществени транспортни мрежи.