Провал на човечеството: ООН призна за масов глад в Газа (Обзор)

4332
СНИМКА: РОЙТЕРС

В 59 страници организацията предупреждава, че половин милион са изправени пред смърт

Това е причинена от човека катастрофа и провал на самото човечество. С тези тежки думи председателят на ООН Антонио Гутериш потвърди официално наличието на поголовен глад в Ивицата Газа. Силната му емоционална реакция беше провокирана от най-новия доклад на Интегрираната система за класификация на фазите на продоволствената сигурност към ООН. В 59 страници ведомството предупреждава, че половин милион души в Газа са изправени пред глад, мизерия и смърт.

Агенциите на международната организация подчертават изключителната спешност на предоставянето на незабавна и мащабна хуманитарна помощ предвид нарастващия брой смъртни случаи от недохранване.

Израел отхвърли новите смущаващи резултати, наричайки ги фалшиви и преиначени. Вместо това страната започна своите първи фази на операцията “Колесниците на Гидеон II”, с която цели да окупира цяла Газа, за да унищожи напълно терористичната групировка “Хамас”.

“Скоро портите на ада ще се отворят над главите на убийците и изнасилвачите от “Хамас” в Газа - докато не се съгласят с нашите условия за прекратяване на войната, включително освобождаването на всички заложници. Ако това не стане, град Газа - столицата на “Хамас”, ще бъде унищожена”, заплаши в петък министърът на отбраната Израел Кац. В ход е и подготовка за евакуация на 1 млн. жители на Газа.

СНИМКА: РОЙТЕРС

