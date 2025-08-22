Редица европейски държави, Великобритания и Австралия осъдиха плана на Израел за изграждане на ново еврейско селище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Външните министри на редица европейски държави, Австралия и Великобритания осъдиха днес в съвместно изявление плановете на Израел да построи селище източно от Йерусалим, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Одобрението на проекта за изграждане на селище в така наречената зона Е1 би разделило Западния бряг на две части и би го отрязало от Източен Йерусалим, фрагментирайки територията, която палестинците искат да стане основна част от тяхна бъдеща държава.

Планът беше обявен миналата седмица от крайнодесния израелски министър на финансите Бецалел Смотрич и получи окончателно одобрение в сряда от Върховния комитет за планиране на израелското министерство на отбраната.

"Решението на Върховния комитет за планиране да одобри плановете за изграждане на селище в зона E1, източно от Ерусалим, е неприемливо и представлява нарушение на международното право“, заявиха външните министри в съвместното си изявление.

"Осъждаме най-категорично това решение и призоваваме за незабавната му отмяна", заявиха външните министри на Австралия, Белгия, Великобритания, Канада, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словения, Испания и Швеция.

Ръководителят на дипломацията на ЕС Кая Калас, която е заместник-председател на Европейската комисия, се присъедини към изявлението.

Израел незабавно заклейми декларацията, заявявайки, че "отхвърля опитите да му се налага чужд диктат".

"Историческото право на евреите да живеят навсякъде в земята на Израел – родното място на еврейския народ – е неоспоримо", посочи в изявление израелското Външно министерство и добави, че Израел действа в съответствие с международното право.

"Еврейският народ е автохонното население на земята на Израел. В нито един момент от историята не е съществувала палестинска държава и всякакви опити да се твърди обратното нямат правна, фактическа или историческа основа", се казва в изявлението.

Планът за изграждане на еврейско селище в зона E1 предизивика широко осъждане в международен план, посочва Ройтерс.

Израел завзема Западния бряг, Източен Йерусалим и Газа по време на войната в Близкия изток през 1967 г. и води политика на изграждане на еврейски селища на Западния бряг, която продължи и по време на сегашната си война с "Хамас" в Газа. Около 700 000 израелски заселници живеят сега сред 2,7 милиона палестинци на Западния бряг и в Източен Ерусалим.

"Този план ще направи невъзможно решението за две държави, защото ще раздели евентуална палестинска държава и ще ограничи достъпа на палестинците до Йерусалим“, се казва в изявлението на министрите на външните работи, които призовават израелското правителство да оттегли плана.