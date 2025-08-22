Парламентът на босненската Република Сръбска обсъжда присъдата срещу Додик

Парламентът на босненската Република Сръбска обсъжда днес присъдата срещу президента на полуавтономната част на Босна Милорад Додик от една година затвор и шест години забрана за заемане на обществени длъжности и решението за прекратяване на мандата му, съобщават босненските медии.

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Босна и Херцеговина взе решение за прекратяване на мандата на Додик няколко дни след като в началото на август апелативен съд потвърди по-ранната присъда, с която босненският сръбски лидер е осъден на една година затвор и забрана да заема публични длъжности в Босна и Херцеговина за шест години заради неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в страната Кристиан Шмит. Съдът на Босна и Херцеговина отхвърли жалбата на защитата срещу решението на ЦИК. Додик се възползва от законовата възможност да замени присъдата затвор с парична глоба, пише БТА.

Присъдата на Милорад Додик е безпрецедентна в Босна, която от края на междуетническата война 1992-1995 г. е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, където живеят предимно босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, населена предимно с босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация, както е определено от Дейтънското споразумение, сложило край на войната. Споразумението урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.

По закон ЦИК трябва да свика предсрочни избори за президент на Република Сръбска, които трябва да се проведат в рамките на 90 дни.

Депутатите от управляващата коалиция начело с партията на Додик Съюз на независимите социалдемократи предложиха днес в парламента заключения, с които искат от Скупщината на Република Сръбска да отхвърли присъдата на Съда на Босна и Херцеговина, както и да отхвърли решението на Централната избирателна комисия, с което се прекратява мандатът му като президент на Република Сръбска, съобщи Радио Свободна Европа.

Предлага се също така парламентът „да отхвърли възможността за провеждане на предсрочни избори“ и „да призове Додик да продължи да изпълнява функциите на президент на Република Сръбска“.

Депутатите от управляващата коалиция искат също така Скупщината да поиска от всички органи и институции в Република Сръбска да не предприемат никакви действия за провеждане на избори.

„Парламентът подчертава, че всяко сътрудничество с ЦИК на Босна и Херцеговина по този въпрос би представлявало извършване на престъплението неуважение или неизпълнение на решения на институции или органи на Република Сръбска, както е предвидено в Наказателния кодекс на Република Сръбска“, се посочва в едно от предложените заключения.

Додик говори днес в парламента, като представи гледната си точка за събитията в Босна и Херцеговина от края на войната до последните събития, като заяви, наред с други неща, че „Република Сръбска е била държава“ преди подписването на Дейтънското мирно споразумение през 1995 г. и че „30 години се бори Република Сръбска да запази суверенитета, който има“, посочва Радио Свободна Европа.

Говорейки за присъдата на Съда на Босна и Херцеговина, Додик отправяше обиди към съдиите.

Депутатите ще обсъждат на днешното си заседание също така и възможността за провеждане на референдум, на който гражданите да изразят мнението си за присъдата на Съда на Босна и Херцеговина срещу Додик и на решението на Централната избирателна комисия.

По-рано днес парламентът прие оставката на премиера Радован Вишкович, която той я подаде по-рано тази седмица.

Преди началото на заседанието днес депутате бяха евакуирани заради анонимен сигнал за поставено взривно устройство в сградата, който след проверка на полицейските служители се оказа фалшив.