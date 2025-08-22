Тръмп: Кметицата на Вашингтон да се стегне, иначе няма да остане за дълго на поста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър "е по-добре да се стегне", иначе няма за дълго да остане на поста, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Там не беше безопасно", каза Тръмп пред журналисти и добави: "Беше ужасно и кметицата Баузър е по-добре да се стегне, иначе няма за дълго да остане на поста, защото поехме нещата в наши ръце с федералното правителство и ги оправихме".

Миналата седмица Тръмп нарече престъпността в американската столица напълно безконтролна и разпореди силови мерки, разполагайки бойци от Националната гвардия и федерални агенти по улиците на града, припомня Ройтерс.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е наредил на войниците от Националната гвардия, които патрулират по улиците на Вашингтон в рамките на силовите мерки на президента Тръмп, да започнат да носят огнестрелно оръжие, съобщи днес Пентагонът, цитиран о Асошиейтед прес.

Американското министерство на отбраната не даде други подробности за новата заповед защо е била необходима.

Тази стъпка представлява ескалация на намесата на Тръмп в дейността на полицията в столицата Вашингтон и идва в момент, когато близо 2000 членове на Националната гвардия са разположени в града, който е с населен преобладаващо с привърженици на демократите, а тази седмица пристигнаха още стотици бойци от няколко щати, управлявани от републиканците.

Тръмп първоначално мобилизира 800 военнослужещи от Националната гвардия на окръг Колумбия, за да подпомогнат федералните правоохранителни органи в усилията му да се бори с престъпността, бездомните и нелегалната имиграция. Оттогава шест щата изпратиха бойци в града, увеличавайки военното присъствие, посочва АП.