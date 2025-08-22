Нетаняху за доклада на ООН за глада в Газа: Откровена лъжа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли твърденията, отправени в доклад на ООН, че в някои части на ивицата Газа има глад. По думите на министър-председателя констатациите в документа са "откровена лъжа", предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Израел не води политика на глад. Израел води политика на предотвратяване на глада", написа в "Екс" израелският лидер и добави: "От началото на войната Израел направи възможно в ивицата Газа да влязат 2 милиона тона хуманитарна помощ, което прави по 1 тон хуманитарна помощ на човек."

Преди това израелското Министерство на външните работи също написа в "Екс", че в Газа няма глад.

Оценката на Интегрираната класификация за степените на продоволствената сигурност (IPC), излязла днес, според която има "сериозни данни", че в част от Газа, включително в едноименния град, се шири глад, почива на лъжлива информация, предоставена от "Хамас", посочи израелското правителство.

Оттам допълват, че през последните седмици "ивицата Газа е наводнена от (хуманитарни доставки) на продоволствени стоки от първа необходимост".

Според доклада на IPC, водещата международна структура за наблюдение на продоволствените кризи по света, град Газа, най-големия град в палестинския анклав, в който живеят стотици хиляди палестинци, е обхванат от глад, който, ако не бъде сключено примирие и не бъдат увеличени доставките на хуманитарна помощ, до края на месеца може да се разпространи и към останалите части на ивицата Газа, включително към големи населени места на юг като Дейр ал Балах и Хан Юнис, предаде Асошиейтед прес.

До оценката се стигна на фона на предупреждения, отправяни от месеци, че заради израелските ограничения върху продоволствените и други доставки за Газа, както и заради израелската военна офанзива, мирното палестинско население, особено децата, страдат от недохранване.

Излезлият днес доклад на IPC е първият път, в който тази структура официално констатира, че в Газа има глад. Институцията действа под егидата на ООН.