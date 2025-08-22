Уволниха австрийски журналист след антисемитска публикация

Австрийското обществено радио и телевизия (ОРФ) обяви, че прекратява трудовия договор на редактора Роберт Гордън след негова антисемитска публикация в социалните мрежи, съобщава електронният сайт на медията. Генералният директор на ОРФ Роланд Вайсман осъди публикацията като напълно неприемлива, пише БТА.

В изтрития междувременно пост журналистът беше написал: „Ако съм бил жертва в продължение на 2000 години, тогава вече би трябвало да започна да се замислям на какво може да се дължи това.“

Гордън коментира публикацията си така: „Дълбоко съжалявам, че написах изречение, което не бих оставил без възражение, ако бе от някой друг. Това изречение противоречи на всичко, за което съм се застъпвал в личния и професионалния си живот.“