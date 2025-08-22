ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Чикаго и Ню Йорк ще бъдат поставени под кон...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21158866 www.24chasa.bg

Уволниха австрийски журналист след антисемитска публикация

1176
СНИМКА: Pixabay

Австрийското обществено радио и телевизия (ОРФ) обяви, че прекратява трудовия договор на редактора Роберт Гордън след негова антисемитска публикация в социалните мрежи, съобщава електронният сайт на медията. Генералният директор на ОРФ Роланд Вайсман осъди публикацията като напълно неприемлива, пише БТА. 

В изтрития междувременно пост журналистът беше написал: „Ако съм бил жертва в продължение на 2000 години, тогава вече би трябвало да започна да се замислям на какво може да се дължи това.“ 

Гордън коментира публикацията си така: „Дълбоко съжалявам, че написах изречение, което не бих оставил без възражение, ако бе от някой друг. Това изречение противоречи на всичко, за което съм се застъпвал в личния и професионалния си живот.“ 

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя