ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестиращи в Сърбия скандират: Арестувайте Вучич...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21158977 www.24chasa.bg

Украйна предупреди Беларус да се въздържа от провокации по време на ученията "Запад"

1488
СНИМКА: Pixabay

Украинското Министерство на външните работи предупреди Минск да се въздържа от всякакви провокации по време на руско-беларуските военни учения "Запад" идния месец и призова европейските партньори да бъдат бдителни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Струпването на руски войски по границите на Украйна в периода 2021 – 2022 г. се извърши под прикритието на ученията "Запад 2021" между Русия и Беларус. Предупреждаваме Минск да се въздържа от необмислени провокации и го съветваме да пази благоразумие и да не се приближава към нашите граници и да не предизвиква Силите за отбрана на Украйна", посочи Министерството в публикация в "Екс".

Дипломатическото ведомство допълни, че сътрудничеството между Русия и Беларус е заплаха за Европа. 

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя