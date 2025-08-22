Тръмп: Чикаго и Ню Йорк ще бъдат поставени под контрола на федералните власти

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес, че Чикаго и Ню Йорк - градове, управлявани от демократите, ще бъдат "следващите", които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда, както е столицата Вашингтон, с цел борба срещу престъпността, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Ще направим нашите градове много, много безопасни. Чикаго е в хаос [...] така че вероятно ще бъде следващият", заяви президентът на САЩ от Овалния кабинет и добави, че федералните сили на реда "ще помогнат (след това) и на Ню Йорк".