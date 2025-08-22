6-годишно загина, след като беше блъснато на пешеходна пътека край Венеция

Шестгодишно украинско момче бежанец, което беше блъснато от кола, докато пресича на пешеходна пътека в Санта Мария ди Сала близо до Венеция, почина в болница в Падуа, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.

Момчето и майка му са избягали от войната в родината си и са били подслонени, заедно с други украински семейства, в бивша енорийска къща.

При удара детето е отхвръкнало на няколко метра. Момчето бе хоспитализирано в критично състояние в продължение на няколко дни, но лекарите не успяха да се преборят за живота му, пише БТА.