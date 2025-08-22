ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестиращи в Сърбия скандират: Арестувайте Вучич...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21159249 www.24chasa.bg

6-годишно загина, след като беше блъснато на пешеходна пътека край Венеция

1888

Шестгодишно украинско момче бежанец, което беше блъснато от кола, докато пресича на пешеходна пътека в Санта Мария ди Сала близо до Венеция, почина в болница в Падуа, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.

Момчето и майка му са избягали от войната в родината си и са били подслонени, заедно с други украински семейства, в бивша енорийска къща.

При удара детето е отхвръкнало на няколко метра. Момчето бе хоспитализирано в критично състояние в продължение на няколко дни, но лекарите не успяха да се преборят за живота му, пише БТА. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя