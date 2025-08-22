Туристически автобус се преобърна на магистрала в Ню Йорк, има загинали и ранени (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Туристически автобус излезе от пътното платно и се преобърна в западната част на щата Ню Йорк, като при инцидента има загинали и ранени, включително деца, но засега не е известен броят им, предаде Ройтерс, като се позова на щатската полиция. A tour bus carrying passengers from Niagara Falls to New York City overturned on westbound Interstate 90 (I-90) in Pembroke, New York, near mile marker 403.9.

The crash resulted in multiple fatalities and dozens of injuries.

According to reports, the bus collided with a… pic.twitter.com/ttRKbpSgzs — T_CAS videos (@tecas2000) August 22, 2025

Служител на силите на реда заяви пред журналисти, че в катастрофиралия автобус все още има затиснати хора и че спасителната акция продължава. Той допълни, че някои пътници са изхвърчали от автобуса при преобръщането му, пише БТА. One child dead and dozens trapped on thruway as bus from Niagara Falls to New York collides with truck - Follow live pic.twitter.com/F3hzIErMVp — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 22, 2025

Полицията се е свързала с компанията собственик на автобуса. BREAKING: Tour bus with over 50 people overturns in upstate New York, at least one child killed, officials say pic.twitter.com/eVan5c3d1i — Fox News (@FoxNews) August 22, 2025