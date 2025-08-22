Туристически автобус се преобърна на магистрала в Ню Йорк, има загинали и ранени (Видео, снимки)

Туристически автобус излезе от пътното платно и се преобърна в западната част на щата Ню Йорк, като при инцидента има загинали и ранени, включително деца, но засега не е известен броят им, предаде Ройтерс, като се позова на щатската полиция.
Служител на силите на реда заяви пред журналисти, че в катастрофиралия автобус все още има затиснати хора и че спасителната акция продължава. Той допълни, че някои пътници са изхвърчали от автобуса при преобръщането му, пише БТА.
Полицията се е свързала с компанията собственик на автобуса.
Инцидентът стана на междущатската магистрала 90 на около 50 км източно от Бъфало.