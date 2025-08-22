Протестиращи в Сърбия скандират: Арестувайте Вучич...

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Арестувайте Вучич!", скандират протестиращи в Сърбия тази вечер, часове след призива на сръбския президент Александър Вучич за публичен дебат и диалог за бъдещето на страната след повече от 9 месеца антиправителсвени протести.

По-рано днес студентите, които участват в блокадите на факултетите, отказаха поканата на Вучич и го призоваха да насрочи предсрочни парламентарни избори.

В сръбската столица Белград протестиращите се събраха тази вечер на протестна разходка по централните улици, но кордон от полиция им попречи да преминат покрай сградата на обществената телевизия РТС.

Протестиращите заобиколиха и продължиха разходката си към пл. "Политика", където бяха залети с вода от балконите на съседните кооперации.

"Ръцете ви са кървави", "Разпишете избори" и "Крадци" - с тези възгласи малката група премина през центъра на Белград.

Студентите от Белградския университет, които участват в блокадата му, публикуваха тази вечер клип с кадри, показващи моменти от предишни протести, когато полицаи бият с палки паднали на паважа хора, а върху кадрите е изписана думата диалог с въпросителен знак .

Протести се проведоха и в други сръбски градове, главно в северната автономна област Войводина, както и в Ниш и в Крагуевац.

Вчера в Сомбор протестиращите излязоха на протест, за да "почистят" града от митинга на контрапротестиращите, организирани от управляващата Сръбска прогресивна партия.

От повече от 9 месеца в Сърбия се провеждат протести след като на 1 ноември 2024 г. в северния сръбски град Нови Сад се срути бетонната козирка на жп гарата.

След трагедията вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм. Правителството и президентът пък твърдят, че опозиционни партии и финансиране от чужбина стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.

На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.

От май т.г. протестиращите издигнаха искане за провеждане на предсрочни парламентарни избори, а на многохиляден протест на 28 юни в Белград поставиха ултиматум на правителството до 21 ч. местно време да предложи на президента да свика нов вот за членове на Народната скупщина, но ултиматумът бе отхвърлен. А Александър Вучич обяви, че контрапротестиращите студенти, които искат да учат и са против блокадите на факултетите, са победили.