Северна Корея твърди, че южнокорейски военни са стреляли до общата граница

Пхенян заяви, че южнокорейски военнослужещи са произвели предупредителни изстрели в района на границата между двете Кореи и определи тези действия като умишлена провокация, предаде Ройтерс.

Освен това Северна Корея каза, че зачестяват предупредителните съобщения, които южнокорейската армия отправя чрез високоговорители, поставени по границата.

Миналата година Северна Корея започна да строи заграждения по силно укрепената граница, както и да взривява пътища и железопътни линии, свързващи двете Кореи.

Пхенян ще "предприеме съответни контрамерки" за всяко препятствие пред проекта за поставяне на загражденията, предупреди днес генерал-лейтенант Ko Йон-чхол, заместник-началник на Генералния щаб на севернокорейската армия.

Това послание противоречи на изявлението на южнокорейския президент И Дже-мьон от миналата седмица, че ще възстанови споразумението за прекратяване на военните действия по границата с Северна Корея.

Пхенян днес също така разкритикува съвместните военни учения между Южна Корея и САЩ като "крайно провокативна... тренировка за реална война". Сеул и Вашингтон казват, че целите им са изцяло отбранителни.