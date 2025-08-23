В Аржентина разследват служител на президента Хавиер Милей за корупция

Аржентинската полиция претърси редица имоти в рамките на разследване на предполагаема корупционна схема, в която са замесени висши държавни служители, предаде Ройтерс.

При обиск в дома на Диего Спаньоло, който до неотдавна оглавяваше агенцията за хора с увреждания, бяха конфискувани мобилни телефони, пари в брой и машина за броене на банкноти.

Преди няколко дни правителството на президента Хавиер Милей уволни Спаньоло, като заяви в социалната мрежа "Екс", че това представлява "превантивна мярка", предаде БТА.

По-рано тази седмица аржентински медии публикуваха аудиозаписи, в които се чува глас, приличащ на този на Спаньоло. В един от записите се намеква, че Карина Милей, сестрата на президента и ръководителка на неговата канцелария, е получавала подкупи и освен това става ясно, че Хавиер Милей е бил уведомен, но "те не са оправили нищо".

Автентичността на записите не е потвърдена от представители на аржентинското правителство. Президентът също не е коментирал публично случая.

Корупционният скандал избухна в деликатен момент за Милей, който тази седмица претърпя серия от законодателни неуспехи в парламента. Депутатите дори се опитаха да отменят наложено от Милей вето срещу увеличаването на финансовата подкрепа за хората с увреждания. Освен това правителството се подготвя за междинните избори през октомври, които се разглеждат като референдум за програмата на Милей за строги икономии и пазарни реформи.