ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Албена Владимирова проектира “убежища” с душа, а ...

Времето София 21° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21159568 www.24chasa.bg

Летището в Тирана със 152% ръст на полетите

864
Самолет Снимка: pixabay

Международното летище на Тирана "Майка Тереза" (TIA) се подрежда на първо място в Европа и Балканите по ръст на полетите през юли 2025 г., предаде АТА, като се позова на изявление на летището.

В изявлението се посочва, че през юли летището, което към момента е единственото функциониращо международно летище в страната, е отбелязало рекорден ръст на полетите със 152 процента в сравнение с периода преди Ковид-19 и по този начин е превърнало Албания "в абсолютен лидер на Балканите и първа в цяла Европа".

"Албанският туризъм преживява най-голямото си разрастване някога, като по този начин превръща Албания в една от най-търсените дестинации за международните пътници", пише в изявлението на летището.

Самолет Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя