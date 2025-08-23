Летището в Тирана със 152% ръст на полетите

Международното летище на Тирана "Майка Тереза" (TIA) се подрежда на първо място в Европа и Балканите по ръст на полетите през юли 2025 г., предаде АТА, като се позова на изявление на летището.

В изявлението се посочва, че през юли летището, което към момента е единственото функциониращо международно летище в страната, е отбелязало рекорден ръст на полетите със 152 процента в сравнение с периода преди Ковид-19 и по този начин е превърнало Албания "в абсолютен лидер на Балканите и първа в цяла Европа".

"Албанският туризъм преживява най-голямото си разрастване някога, като по този начин превръща Албания в една от най-търсените дестинации за международните пътници", пише в изявлението на летището.