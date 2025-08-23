ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йоргос Мазонакис на изследвания, за да докаже, че ...

Украински МиГ-29 се разби на връщане от бойна мисия, пилотът е загинал

Изтребители МиГ-29. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Украински изтребител МиГ-29 се разби на връщане от бойна мисия. Пилотът загина, предаде Укринформ, като се позова на Военновъздушните сили на Украйна.

Те съобщиха в "Телеграм" за смъртта на майор Сергий Бондар, чийто самолет се е разбил при заход за кацане.

Причините и обстоятелствата за катастрофата се изясняват, предаде БТА.

Украинският пилот Максим Устименко загина в нощта на 29 юни, когато неговият изтребител Ф-16 получи повреда при отразяване на масирана руска атака с ракети и дронове, припомня Укринформ.

