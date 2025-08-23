Планови операции в Турция вече ще има вечерта и през уикенда, лекари са против промените

Планови хирургически операции вече ще се извършват и вечер и през почивните дни в държавните болници в Турция, предвижда Министерството на здравеопазването на страната, но лекари възразиха срещу промените, които според тях няма да са в услуга на пациентите.

В циркулярно писмо на Министерството, за което съобщи турската частна телевизия НТВ, се уточнява, че целта е операциите да не бъдат разсрочвани за бъдещи дати и да се използва по-пълноценно наличният капацитет.

Съгласно писмото на министерството, изпратено до държавните болници с указания да изготвят планове в тази връзка, лечебните заведения следва да организират графика на отделенията по хирургия и ендоскопски процедури така, че поне 25 процента от капацитета да бъде активен до 22:00 часа в делничните дни и между 8:00 и 17:00 часа през почивните дни.

"Работното време и графиците на нашите здравни работници се организират в съответствие със законодателството с цел да се улесни достъпът на гражданите до здравни услуги и да се използва по най-ефективен начин съществуващият капацитет", се казва в циркуляра на здравното министерство, предаде БТА.

Проф. д-р Осман Кючукосманоглу, председател на Истанбулската медицинска асоциация, коментира, че промените няма да са от полза за пациента.

"Това не е добре за здравето на работниците и не е добре за хората, които получават здравни грижи", каза Кючукосманоглу и добави: "Никой не иска да лети с уморен пилот".