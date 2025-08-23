Йоргос Мазонакис на изследвания, за да докаже, че няма психично заболяване

Йоргос Мазонакис - един от най-известните гръцки изпълнители, познат и на българската публика, продължава да бъде в центъра на вниманието в родината си.

Причината е, че преди седмица той беше изписан от психиатрията, където бе въдворен по искане на баща си и сестра си, съобщи Би Ти Ви.

Певецът и адвокатите му обясняват, че той няма никакви психични заболявания, като същевременно Мазонакис продължава с медицинските изследвания, за да докаже, че е здрав.

Проблемите му са предимно семейни, като още през 2012 г. отношенията му със сестра му, с която дотогава работят заедно, се влошават. Той обвинява близките си в присвояване и завежда две съдебни дела.

На 14 август тази година Йоргос Мазонакис е принудително настанен в психиатрична клиника от баща си и сестра си. Заради Голяма Богородица на 15 август - много почитан празник в Гърция, той е задържан 4 дни заради удължената почивка. Сега, вече навън, той се подлага на медицински изследвания и категорично твърди, че ще продължи да пее за публиката си.

Хилядите фенове на изпълнителя - от деца до възрастни хора, го наричат Психолога заради вълнуващите му текстове.