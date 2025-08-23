Нидерланският външен министър подаде оставка заради неодобрение на политиката му спрямо Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Холандският външен министър Каспер Велдкамп подава оставка заради политиката си спрямо Израел, разтърсвайки служебното правителство.

Велдкамп напусна поста си късно в петък на фона на политическа безизходица, след като поиска по-строги мерки срещу Израел заради конфликта в Газа.

Колегите на Велдкамп от центристката партия „Нов обществен договор" (NSC) го последваха и излязоха от служебното правителство, което нанесе удар върху стабилността на петата по големина икономика в ЕС.

Следващите общи избори в Холандия ще се проведат на 29 октомври, съобщава politico.eu.

Нидерландското правителство се разпадна на 3 юни и след това премина в лужебен режим, след като крайнодясната Партия за свобода (PVV) на Герт Вилдерс напусна парламента поради спор относно миграционната политика.

След часове безплоден дебат в парламента в петък относно хуманитарната криза в Газа, Велдкамп, който настояваше за по-строги санкции срещу Израел заради подновеното му нападение срещу град Газа, заяви вечерта, че има „недостатъчно доверие", че ще има „пространството през следващите седмици, месеци или дори година, за да очертае курса, който смята за необходим".

Лидерът на NSC Николиен ван Вронховен заяви, че партията е изпратила послание, че „ситуацията трябва да се подобри".

„Не се подобри", каза тя просто. „Така че сега се предприемат стъпки."

Това мнение беше споделено и от вицепремиера Еди ван Хиюм, също от NSC. „Накратко, приключихме с това... Велдкамп силно усети нуждата от допълнителни мерки срещу израелското правителство, но спирачките бяха постоянно прилагани", каза той.

Премиерът Дик Схоф изрази „съжаление" си за оттеглянето на NSC от кабинета в късно вечерно обръщение към парламента.

„Трябва да уважаваме тези решения, но дълбоко съжаляваме за тях - особено в светлината на отговорността, която кабинетът носи в този служебен период", каза той.

Популистката партия „Движение на фермерите и гражданите" (BBB), един от двамата останали партньори на коалицията, заедно с либералната Народна партия за свобода и демокрация (VVD), беше бесна от оттеглянето на NSC, заявявайки, че това е оставило Холандия „без кормило".

„Докато преговорите все още продължаваха, те си тръгнаха, оставяйки хаос след себе си", се казва в изявление на партията BBB.

Велдкамп, бивш посланик в Израел, подаде оставка в същия ден, в който подкрепян от ООН орган за продоволствена сигурност обяви, че в Газа има глад, и на фона на подновената военна офанзива на Израел в обсадената крайбрежна ивица.

Министерството на здравеопазването в Газа, което е под ръководството на управляваното от Хамас правителство, изчислява, че над 60 000 палестинци са били убити, откакто Израел започна нападението си срещу Газа веднага след нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Агенциите на ООН и независимите експерти считат данните за жертвите на министерството за като цяло надеждни.