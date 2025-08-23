ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински военни ще се обучават временно в Полша

СНИМКА: Pixabay

Полша ще открие нов военен тренировъчен лагер, който ще бъде използван временно за обучение на украински войски, преди да бъде предаден на полската армия, заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

Норвежки партньори изграждат тренировъчен център в Нова Демба, Южна Полша, където строителството е започнало в средата на юли.

„Всичко ще бъде завършено на 1 септември тази година и първият курс на обучение за украинските войски ще започне тук", каза Кошиняк-Камиш по време на посещение на обекта, предаде БТА.

Според министъра, лагерът е проект, който Норвегия е решила да осъществи в партньорство с Полша в рамките на НАТО. Той посочи, че това няма да е първият обучителен курс за украински войници в Полша.

„Обученията се провеждат от много месеци", посочи Кошиняк-Камиш. След като украинците завършат обучението си в лагера, съоръжението ще бъде предадено на полската армия.

СНИМКА: Pixabay

