КМГ: Джандзядзие се утвърждава като топ туристическа дестинация в света

Разположен в северозападната планинска част на провинция Хунан в Централен Китай, Джандзядзие е известен туристически град и реалното вдъхновение за „плаващите планини" във филма „Аватар".

Макар и без излаз към море и далеч от границите на Китай, градът се превръща в предпочитана дестинация за международни пътници благодарение на разширените безвизови политики на Китай за много държави и улеснените транзитни правила.

По улиците на Джандзядзие се чуват езици от цял свят. Те са изпълнени с корейски барбекю ресторанти, японски заведения и кафенета в западен стил, а табели на няколко езика посрещат посетителите в хотелите и атракциите. На местните пазари дори търговците използват чужди фрази, за да приветстват туристите.

През първите седем месеца на 2025 г. градът е приел 722 000 международни посетители, които са похарчили общо 380 млн. щатски долара – съответно ръст от 14,2% и 16,4% на годишна база. Въпреки постоянното население под 1,5 млн. души, по време на пиковите сезони в туризма са заети над 300 000 души.