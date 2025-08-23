Световната титла по въздушна китара се завърна във Финландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Финландският въздушен китарист Аапо „Ангъс" Раутио спечели в петък вечерта световната титла за родината си за първи път от 2000 г., пише Асошиейтед прес.

Тазгодишното Световно първенство по въздушна китара достигна своя апогей с финала в петък вечер на площада в западния град Оулу. Това е 28-ото издание на тридневното събитие, което се провежда във Финландия и събира участници от 13 държави.

Участниците се оценяват по изпълнението на две песни в два отделни кръга, всеки с продължителност 60 секунди, като певиците и певците се преструват, че свирят на въображаема китара.

Страстта е задължителна, но останалото зависи от участниците. Реквизит и костюми са позволени, но акомпаниращи групи и истински инструменти са забранени.

В двучасовия финал миналогодишният победител, канадецът Закари Ноулс, се изправи срещу осем национални шампиони и седем състезатели, които се класираха в квалификационните кръгове.

Победителят се избира от петчленно жури от професионалисти в областта на сценичните изкуства. Победителят получава истинска китара – Flying Finn, изработена от финландския лютиер Мати Невалайнен.

Шампионатът се провеждат за първи път през 1996 г. Организаторите заявяват, че „съгласно идеологията на състезанието, войните ще приключат, климатичните промени ще спрат и всички лоши неща ще изчезнат, когато всички хора по света свирят на въздушна китара".

Журито взема предвид „оригиналност, способност да се оставиш да бъдеш завладян от музиката, сценично присъствие, технически умения, артистично впечатление и въздушно усещане", припомня БТА.

Всеки член на журито оценява изпълненията с оценка между 4 и 6. Оценките на всеки участник от първия и втория кръг – първият с песен, избрана от изпълнителя, а вторият с песен, избрана от организаторите – се сумират и кандидатът с най-висока обща оценка печели.