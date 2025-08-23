Днес е поклонението пред руския театрален режисьор Юрий Бутусов, който се удави в Царево

В Московския драматичен театър „А. С. Пушкин" започна поклонението пред театралния режисьор Юрий Бутусов, който на 9 август се удави край Созопол, съобщава ТАСС, цитирана от БТА.

Пред входа на театъра, под афиша на спектакъла „Барабани в нощта", поставен от Бутусов по едноименната пиеса на Бертолт Брехт през 2016 г., се появи импровизиран мемориал: цветя, фотографии, свещи и топли думи от ученици, написани с цветни тебешири.

На голямата сцена на театър „А. С. Пушкин" е поставена урната с праха на режисьора, заобиколена с декори от московски спектакли на режисьора. Във фоайето е поставен портрет на Бутусов. Венци за сбогом са изпратили колективите на Московския художествен академичен театър „Максим Горки", Санктпетербургския академичен театър „Ленсовет", Държавния академичен театър „Евгений Вахтангов" и други.

Юрий Бутусов почина на 9 август на 63-годишна възраст. Той се удави в морето край Созопол по време на почивка със семейството си в България.

БТА припомня, че в края на миналата година Драматично-куклен театър "Иван Радоев" – Плевен обяви, че от пролетта на 2025 г. Юрий Бутусов е поканен за главен режисьор на щат в културната институция. В края на юни той е бил един от лекторите в Международния театрален образователен фестивал "Школа", организиран от театъра в Плевен.

Юрий Бутусов е роден на 24 септември 1961 г. в Гатчина, близо до Ленинград. През 1996 г. завършва театралната академия в Санкт Петербург. Главен режисьор и художествен ръководител на Санктпетербургския академичен театър „Ленсовет" (2011-2018 г.), главен режисьор на театър „Вахтангов" в Москва (2018-2022 г.). Преподавател и многократен носител на наградата „Златна маска". От 2022 г. Юрий Бутусов живее във Франция.

/ВБ/