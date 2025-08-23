КМГ: Дигиталните услуги от провинция Дзянсу блестят на изложението в Малайзия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изложението за търговия с услуги „Дзянсу – Китай 2025" беше открито в Куала Лумпур, Малайзия.

Форумът подчерта, че секторът на услугите се превръща във важен двигател на растежа и ключов елемент от икономиката, създаващ работни места с висока добавена стойност и стимулиращ иновациите. Търговията с услуги се оформя като нов двигател на двустранното сътрудничество. Малайзия има предимства във финансовите услуги, образованието, туризма и информационните технологии, които се допълват с богатия опит на Дзянсу в иновациите в този сектор и откриват широки перспективи за сътрудничество.

Паралелно се провеждат и други инициативи – конференция за дигитална търговия, промоционално събитие за туризъм и изложба с представяне на нематериално културно наследство.