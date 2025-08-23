ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия и Украйна си размениха удари с дронове и тази нощ

Дрон СНИМКА: Пиксабей

Русия и Украйна си размениха удари с дронове за поредна нощ.

Украинските военновъздушни сили съобщиха днес, цитирани от Укринформ, че са неутрализирали 36 от 49-те дрона, изпратени от Русия от снощи.

Тринадесет безпилотни летателни апарата са поразили седем места в Донецка, Днепропетровска и Сумска област, се казва в изявлението, публикувано в "Телеграм", предаде БТА.

Един дрон се е разбил на улица в Соломянски район в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран също от Укринформ. Засега няма данни за щети. По-рано в Киев се чуха експлозии.

Министерството на отбраната на Руската федерация от своя страна съобщи за седем свалени през нощта украински дрона - четири над Ростовска област, два над Волгоградска и един над Краснодарския край, предаде ТАСС.

Над 30 влака в Ростовска област, която граничи с окупирани райони в украинските Луганска и Донецка област, се движат със закъснение заради щети, причинени при падането на безпилотни летателни апарати, обявиха от Руските железници.

Министерството на отбраната на Русия по-късно съобщи за девет свалени дрона над пограничната Брянска област.

