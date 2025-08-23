КМГ: Електронната търговия в Китай отчита стабилен растеж през първите седем месеца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Секторът на електронната търговия в Китай запазва стабилен растеж през първите седем месеца на 2025 г., като онлайн продажбите на дребно се увеличават с 9,2% на годишна база.

Нови двигатели на потреблението станаха дигиталните устройства и програмите на централното правителство за подпомагане на обратно изкупуване и замяна на старо оборудване с ново. Продажбите на персонални компютри нараснаха с 29,9%, а на „умни" преносими устройства (часовници, очила, спортни сензори) – с 28,4%. Онлайн услугите също отчетоха бърз растеж: пътуванията с 24,8%, ресторантьорството с 16,6%, а културно-развлекателните услуги с 11%.

Инициативата „електронна търговия по Пътя на коприната" засили трансграничните продажби и взаимната изгода чрез тематични събития, партньорски инициативи и бизнес коопериране.