Правителството на САЩ ще придобие 10% от акциите на "Интел"

Правителството на Съединените щати ще придобие 10% от акциите на американския производител на чипове "Интел".

Американският министър на търговията Хауърд Лутник заяви, че обявеното споразумение "засилва лидерството на САЩ в полупроводниците и ще доведе както до икономически растеж, така и до осигуряване на технологичното предимство на Америка".

"Насочването на вниманието на президента Тръмп върху производството на чипове в САЩ е двигател за исторически инвестиции в жизненоважна индустрия, която е неразделна част от икономическата и националната сигурност на страната", изтъкна на свой ред главният изпълнителен директор на "Интел" Лип-Бу Тан. Двамата с Тръмп явно са затоплили отношенията си, след като в началото на този месец президентът призова за незабавната оставка на Лип-Бу Тан. Американският лидер като го нарече "силно конфликтен" заради инвестиции във фирми, свързани с Китай.

Сега държавата ще инвестира 8,9 милиарда долара в обикновени акции на "Интел". Средствата трябва да бъдат осигурени от планирани субсидии, които досега не са били изплатени, включително по Закона за подпомагане на местните производители на чипове.

Акциите на компанията със седалище в Санта Клара, Калифорния, скочиха с повече от 5% след обявяването на сделката, съобщи БНР.

Според Bloomberg споразумението ще подкрепи плановете на "Интел" да изгради производствен център в Охайо.

Производителят на чипове изпитва затруднения през последните години, след като изостана в надпреварата в областта на изкуствения интелект. Пазарната стойност на Intel е намаляла повече от два пъти - до 104 млрд. долара от 2020 г. досега.