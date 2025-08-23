"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 22 август първият заместник-постоянен представител на Русия в ООН Дмитрий Полянски заяви, че Русия е поискала извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по повод експлозията на газопровода „Северен поток", което е насрочено за 26 август.

Полянски заяви в социалните медии, че пред Съвета за сигурност Русия ще подчертае забавянията в разследването на Германия и липсата на прозрачност.

Според разследващите документи, разкрити от германските власти, газопроводите „Северен поток-1" и „Северен поток-2" са били унищожени от най-малко четири бомби с часовников механизъм, които са били транспортирани до Балтийско море с ветроходна лодка.

На 21 август германската федерална прокуратура обяви, че с помощта на италианските власти в Италия е бил арестуван украински гражданин, заподозрян в участие, планиране и координация на експлозията на газопровода през 2022 г.