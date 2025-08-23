Австрия получи слаба оценка от Службата за борба с прането на пари

Международната Служба за борба с прането на пари (Financial Action Task Force) постави слаба оценка на Австрия в междинен доклад.

Както съобщи вестник „Пресе", в осем от общо единадесет категории ефективността на Австрия в борбата с прането на пари е оценена като „умерена" или „ниска". Това поставя страната на ръба на включването ѝ в сивия списък и на равнище със страни като Сирия или Нигерия, обобщава електронният сайт на Австрийското радио и телевизия (ОРФ), позовавайки се на публикацията.

Сивият списък на международната служба включва 24 държави, за които е установен висок риск от пране на пари и финансиране на тероризъм. Сред тях са Сирия, Нигерия, България, Монако, Демократична република Конго и Южен Судан, предаде БТА.

Ако една държава попадне в сивия списък, обикновено това води до ограничения в международните финансови транзакции и икономически щети. В „черния списък" на службата са Северна Корея, Иран и Мианма.

Службата, която е под шапката на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OИСР), проверява държави и техните институции – включително компании, банки и държавни органи.

Според доклада Австрия се представя особено слабо по отношение на превантивни мерки, разследвания и наказателно преследване на пране на пари. В тези области е отчетена „ниска ефективност", съобщи вестникът, базирайки се на документа. „Общият брой на разследванията за пране на пари, провеждани от всички правоохранителни органи, е нисък и не съответства напълно на нивото на риск в Австрия", се посочва в доклада.

Според Службата Австрия няма целенасочени стратегии и насоки за разследване на пране на пари. Не се водят достатъчно активни разследвания, свързани с наркотици, данъчни престъпления и корупция. Препоръчват се по-строги наказания, тъй като санкциите не действат възпиращо.

Оценката в категорията „конфискация" още не е публикувана, но има опасност тя да е най-ниската. По-добри са резултатите в сферата на надзорните органи и разследванията срещу финансиране на тероризъм. Най-висока оценка е дадена за публичния достъп до данни за юридически лица.

Проверката в Австрия е приключила през юли, а междинният доклад вече е представен на съответните министерства, съобщи „Пресе". От австрийското Министерство на вътрешните работи коментираха, че резултатите са били очаквани от експертите в различните ведомства. Министерството на правосъдието е обявило мерки за по-ефикасна борба с прането на пари и финансирането на тероризъм. Според Министерството на финансите ще бъдат положени допълнителни усилия в следващите месеци за справяне с предизвикателствата, посочени в доклада. Финансовото министерство има срок до средата на септември, за да представи своите бележки. След това ще бъде изготвен още един доклад, а финалният отчет на СБПП ще бъде публикуван през февруари 2026 година.

През последните години австрийските банки са подобрили мерките си срещу пране на пари, отчита международната Служба за борба с прането на пари.

Според австрийската Служба за финансов надзор доброто представяне на финансовия сектор може да повлияе положително на общата оценка на Австрия. През май Службата съобщи, че броят на сигналите за съмнителни трансакции е нараснал значително. През 2023 година са били регистрирани малко над 6 000 такива случая, докато през 2024 година те са били почти 11 000.