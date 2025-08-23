Помпео: Възнаграждаване на Путин ще е знак за всеки диктатор, че насилието си заслужава

"Доналд Тръмп не трябва да възнаграждава Владимир Путин за агресията му в Украйна. Приемането на незаконното заграбване на земи от Русия в Донецк и Луганск би било сигнал за диктаторите навсякъде, че си заслужава да се използва насилие", казва в статия във "Файненшъл таймс" бившият американски дъжавен секретар Майк Помпео, който не бе поканен в администрацията на Тръмп.

"Извънредните срещи, които президентът Тръмп проведе през последната седмица с Путин, Зеленски и ключови европейски лидери, демонстрират дълбоката му ангажираност за постигане на траен мир след три години и половина кръвопролития - нещо, което неговият предшественик никога не е търсил", пише Помпео, цитиран от БНР.

"Президентът мобилизира американската мощ, за да изгради коалицията, необходима за осигуряване на бъдещето на Украйна - точно онзи вид инструмент, от който Путин се страхува. Като човек, който е седял срещу Путин като държавен секретар, знам, че той реагира само на сила, изтъква Помпео. Тръмп разбира тази реалност. Успехът му в осигуряването на ангажимента на съюзниците от НАТО за 5% разходи за отбрана доказва, че подходът му дава резултати там, където дипломатическите тънкости се провалят. Този ясен реализъм ще бъде от решаващо значение за гарантиране, че всяка сделка за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна ще осигури суверенитета на Киев и ще възпре Москва от бъдещи актове на агресия. Путин посочи, че иска Зеленски да предаде източните Донецка и Луганска области като условие за прекратяване на войната. Това би било стратегическа катастрофа за Украйна и политическа смърт за нейното правителство".

"Предаването на контрола над индустриалния център на Украйна и ключовия отбранителен пояс на Русия, за чиято защита хиляди украинци загинаха, би възпрепятствало възстановяването на страната и би подготвило почвата Русия да завърши завладяването.