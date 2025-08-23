Референдум ще има в Република Сръбска на 25 октомври за присъдата на Додик

Босненската Република Сръбска ще организира на 25 октомври референдум относно присъдата срещу президента ѝ Милорад Додик, осъден на една година затвор и шест години забрана да заема публични длъжности заради неспазване на решенията на върховния представител на международната общност, съобщи Франс прес.

Решението беше прието късно снощи от парламента на Република Сръбска - населената предимно с етнически сърби съставна единица на Босна и Херцеговина, на извънредно заседание в Баня Лука, свикано в подкрепа на Додик, който отказа да напусне поста си въпреки съдебното решение, предаде БТА.

66-годишният Додик, който е начело на Република Сръбска от 2006 г. и се обявява за отцепване й от Босна, беше осъден през февруари от държавния съд в Сараево за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност, който следи за спазването на Дейтънското мирно споразумение, което сложи край на войната в балканската страна преди 30 години.

След като присъдата влезе в сила, на 6 август Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина прекрати мандата на президента на Република Сръбска Милорад Додик, избран на общите избори през 2022 г. Процедурата, предписана след прекратяване на мандата, включва свикване на предсрочни избори за президент на полуавтономната съставна част.

Веднага след решението на Централната избирателна комисия Додик обяви възможността за провеждане на референдум в Република Сръбска, на който гражданите да вземат решение за мандата на президента на федеративната единица или за отхвърляне на решението на държавния съд.

На референдума през октомври жителите на Република Сръбска ще трябва да отговорят на няколко въпроса: дали приемат решенията на върховния представител на международната общност, присъдите на Съда на Босна и Херцеговина и решението на Централната избирателна комисия от 6 август за прекратяване на мандата на Додик, отбелязва АФП.

От 65 присъстващи депутати на заседанието 50 са гласували за организирането на референдума, съобщи председателят на парламента Ненад Стевандич. Депутатите от опозицията, които са присъствали в залата, са отказали да гласуват.

Съгласно условията на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на междуетническата война в Босна (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.