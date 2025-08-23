Фестивал спря участието на ирландска група заради палестинско знаме на сцената

Ирландската фолк група The Mary Wallopers заяви, че участието й в британски музикален фестивал е било прекратено, защото „е имала палестинско знаме на сцената", съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Групата се е изявявала на Victorious Festival в Портсмут в петък, форум, в който през уикенда трябва да участват Vampire Weekend, The Kaiser Chiefs и Kings of Leon.

В публикация в Инстаграм групата поясни: „Току-що ни изключиха от Victorious Festival, защото имахме палестинско знаме на сцената. Правим това от 6 години и досега никога не се е случвало. Свобода за Палестина всеки ден, по всяко време."

Говорител на фестивала заяви, че излизането на групата е било прекъснато не заради знамето, а защото са използвали „дискриминационен" рефрен.

В изявление, публикувано в „Дейли мейл", се казва: „Преди изявата разговаряхме с групата относно дългогодишната политика на фестивала да не допуска никакви знамена на събитието, но уважаваме правото им да изразяват мнението си по време на шоуто.

Въпреки че на сцената беше издигнато знаме в противоречие с нашата политика и това беше обсъдено с групата, шоуто не беше прекратено в този момент. Решението на организаторите да прекъснат звука и да прекратят изявата беше взето едва след като групата изпя песен, която се възприема като дискриминационна.

Уважаваме правото на артистите да изразяват мнението си и не призивът на групата „Свобода за Палестина" доведе до този резултат."

The Mary Wallopers получиха подкрепа от ирландското рап трио Kneecap, което написа в пост в социалната мрежа X: „Нашите добри приятели The Mary Wallopers току-що бяха свалени от сцената и звукът на VictoriousFest в Портсмут беше изключен, защото извадиха палестинско знаме и казаха „Свобода за Палестина".

Това се случва, след като миналия месец Би Би Си се извини за противоречивата изява на пънк рап дуото Bob Vylan на фестивала в Гластънбъри през юни.

Телевизионният оператор се извини за „достойното за съжаление поведение" на групата, след като фронтменът Боб Вилан, чието истинско име е Паскал Робинсън-Фостър, подкани публиката да скандира „Смърт, смърт на IDF" (Израелските сили за отбрана) по време на концерта им, излъчван на живо по телевизията и чрез стрийминг платформа.