Милиардер се потроши с АТВ на гръцкия остров Миконос

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Милиардер е в тежко състояние в болница, след като се потроши с АТВ на гръцкия остров Миконос. Основателят и главен изпълнителен директор на европейската финтех компания Volt Том Гринууд е в стабилно състояние в Общата държавна болница Никайя в Атина. Той претърпя операция за критични наранявания, получени при инцидент с АТВ на остров Миконос в сряда, съобщи ekathimerini.

Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис разкри, че Гринууд, чиято компания е специализирана в плащания в реално време, е получил тежки наранявания, когато неговият АТВ се е преобърнал на острова.

Частната му застрахователна компания е отказала медицински транспорт до Атина поради критичното състояние, в което се е намираля, информира Би Ти Ви.

Националната служба за спешна помощ на Гърция в крайна сметка е транспортирала бизнесмена по въздух до болницата в Никея.

Инцидентът подчертава кризата с безопасността на АТВ в Гърция.

През 2024 г. тези превозни средства са причинили пет фатални инцидента. В Гърция има 31 328 регистрирани АТВ, като наскоро са станали сериозни инциденти на редица популярни острови.

„АТВ стават опасни, ако човек не знае как да ги кара", каза Арис Зографос, президент на Панелинската асоциация на инструкторите по шофиране.