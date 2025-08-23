Мост се срути в Китай и уби най-малко 12 строителни работници (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Срутването на железопътен мост в строеж над река Хуанхъ (Жълтата река) в китайската провинция Цинхай причини смъртта на най-малко 12 работници и остави четирима други в неизвестност, съобщиха държавните медии на страната, цитирани от Асошиейтед прес.

🚨 Bridge Collapse – NW #China



Cable snapped during Yellow River bridge construction (Qinghai)



4 workers dead, 12 missing



Part of Sichuan–Qinghai Railway project#qinghai #FairCity #KARMA pic.twitter.com/RKagjICePU — Eyes on the Globe (@eyes_globe) August 22, 2025

Въздушни снимки, разпространени от официалната китайска информационна агенция Синхуа, показват, че липсва голяма част от арката на моста.

Шестнадесет работници са били на съоръжението в северозападна китайска провинция Цинхай, когато стоманено въже се е скъсало около 3 часа сутринта местно време, съобщиа Синхуа. При издирване на изчезналите се използват лодки, хеликоптер и робот.

Мостът е дълъг 1,6 километра, разположен е на 55 метра над повърхността на реката, уточни англоезичният вестник „Чайна Дейли".