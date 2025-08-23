ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мост се срути в Китай и уби най-малко 12 строителни работници (Видео)

Срутването на железопътния мост в строеж над река Хуанхъ. Кадър: X/@eyes_globe

Срутването на железопътен мост в строеж над река Хуанхъ (Жълтата река) в китайската провинция Цинхай причини смъртта на най-малко 12 работници и остави четирима други в неизвестност, съобщиха държавните медии на страната, цитирани от Асошиейтед прес.

Въздушни снимки, разпространени от официалната китайска информационна агенция Синхуа, показват, че липсва голяма част от арката на моста.

Шестнадесет работници са били на съоръжението в северозападна китайска провинция Цинхай, когато стоманено въже се е скъсало около 3 часа сутринта местно време, съобщиа Синхуа. При издирване на изчезналите се използват лодки, хеликоптер и робот.

Мостът е дълъг 1,6 километра, разположен е на 55 метра над повърхността на реката, уточни англоезичният вестник „Чайна Дейли".

Срутването на железопътния мост в строеж над река Хуанхъ. Кадър: X/@eyes_globe

