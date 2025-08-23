Испанските власти: Идва краят на пожарите, които опустошават страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Приближава краят" на пожарите, които опустошават Испания от две седмици, отнемайки живота на четирима души и унищожавайки стотици хиляди хектара земя, заяви днес генералният директор на Службата за гражданска защита Вирхиния Барконес пред обществената телевизия ТВЕ, цитирана от Франс прес.

"Не са останали много (огнища) и краят приближава", каза Барконес.

Въпреки това тя добави, че тези пожари са много "коварни" и са нужни последни усилия за справяне с "тази ужасна ситуация", предаде БТА.

"Общото усещане е, че нещата се подобряват, че ситуацията се развива благоприятно, че най-лошото е минало", добави тя.

Въпреки това, по думите ѝ, все още горят "18 активни горски пожара, 17 от които са в оперативна ситуация 2+", което означава че все още създават опасност за хора и домове. Един от тях в северозападната провинция Кастилия и Леон все още е "особено заплашителен", добави тя.

Стотици хора и множество села все още остават евакуирани заради заплахите от пожари, но много жители успяха да се върнат по домовете си през последното денонощие.

Тези големи пожари засегнаха най-вече западната половина на страната, включително провинции като Галисия, Кастилия и Леон и Естремадура. Те пламнаха по време на 16-дневната гореща вълна с температури, достигащи 40° в страната и дори 45° в някои южни региони.

С края на тази вълна, по-високата влажност и отслабването на ветровете, "условията са по-благоприятни" за гасене на пожарите, уточни Барконес.