Китай строи най-големия соларен парк в света - ще ...

Зеленски: Москва отново се опитва да удължи нещата

Украинският президент Володомир Зеленски Снимка: Архив

"Потвърдих готовността си за среща с руския лидер във всякакъв формат. Виждаме обаче, че Москва отново се опитва да удължи нещата". Това написа укранският президент Володимир Зеленски в платформата „X" след разговор с южноафриканския президент Сирил Рамафоса.

„Важно е страните от Южното полукълбо да изпратят съответните сигнали и да подтикнат Русия към мир", призовава още украинският държавен глава, цитиран от Би Ти Ви.

А във вчерашния ден, по време на срещата му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Киев, Зеленски настоя Украйна да получи гаранции за сигурност, подобни на член 5 на НАТО.

Според Рюте споразумението за гаранциите ще има две измерения – подсилване на украинската армия и задължения за Съединените щати и Европа, насочени към възпиране на Русия в случай на бъдеща агресия.

Идеята за разполагане на чуждестранни войски в Украйна се обсъжда, но Рюте допълни, че е твърде рано да се каже какъв ще бъде резултатът от дискусиите.

Зеленски за пореден път обвини руския президент Владимир Путин, че бави организирането на двустранна лидерска среща – следващ етап от преговорите за край на войната.

