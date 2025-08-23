Румънският премиер от Кишинев: Подкрепяме европейския път на Молдова

Румънският премиер Илие Боложан, който е на посещение в Кишинев, заяви, че през последните 35 години "оградата от бодлива тел между Румъния и Република Молдова беше превърната в пространство на надеждата, приятелството и солидарността", предаде Аджерпрес.

"Има особена и уникална връзка между нашите държави. Ние сме от едно и също огнище, от една и съща кръв. През последните 35 години превърнахме оградата от бодлива тел в пространство на надеждата, приятелството и солидарността. Днес молдовски фирми присъстват в Румъния и румънски фирми инвестират в Република Молдова", заяви Боложан на съвместна пресконференция с молдовския си колега Дорин Речан, предаде БТА.

Той подчерта, че Румъния е построила в Молдова детски градини, училища и мостове, оборудвала е болници, възстановила е исторически паметници и църкви от културното наследство. Също така страната е предложила енергийни ресурси и е оказвала подкрепа на молдовските граждани в периоди на криза, отбеляза Боложан.

"Ще продължим да бъдем до вас, независимо от времената. Румъния уважава суверенитета и независимостта на Република Молдова и е партньор на всеки молдовски гражданин, който иска да живее в просперираща и свободна държава. Европейският път е пътят към по-добър живот и към укрепване на свободите в тази страна", изтъкна румънският премиер.

Той добави, че Република Молдова сега има "реалния шанс да се откъсне окончателно от последиците" от пакта Рибентроп-Молотов, който я е поставил в сферата на влияние на Москва, и "да се присъедини към свободните народи на нашия континент в рамките на Европейския съюз".

"Преди 86 години, на 23 август 1939 г., беше подписан омразният пакт Рибентроп-Молотова, чрез който Източна Европа беше поделена между два тоталитарни режима - нацизъм и комунизъм, ръководени от Хитлер и Сталин. Тази дата остава символ на цинизма и бруталността, с които тези режими унищожаваха съдби", подчерта той.

"Румъния ще подкрепя без колебание Република Молдова като ваш непоколебим приятел и ангажиран партньор по необратимия път към Европа", каза още Боложан, който определи Молдова като "пример за смелост", тъй като е устояла на "натиска, енергийния шантаж и пропагандата, придружена от хибридна агресия".

Боложан добави, че е разговарял с молдовския си колега Дорин Речан по въпроси, касаещи икономическото сътрудничество, големите проекти за инфраструктурна свързаност и облекчаването на преминаването през река Прут, която тече по границата между двете страни.

От своя страна Речан заяви, че двустранните отношения между Кишинев и Букурещ са достигнали "най-братското ниво", откакто Никушор Дан е станал президент, а Илие Боложан - премиер на Румъния.

Той изтъкна, че Румъния е до Молдова "във всяка крачка" по изграждането на европейския път и че партньорството между правителствата, компаниите и институциите на двете държави се материализират в конкретни резултати в полза на хората и от двете страни на Прут.

Речан също така благодари на Румъния, че подкрепа Молдова в усилията й да стане енергийно независима.

"Вземаме от Румъния над 50 процента от електроенергията на изгодни цени и строим заедно линии за свързаност, жизненоважна за енергийната сигурност на Република Молдова", уточни премиерът.

Той добави, че една трета от износа на Република Молдова отива в Румъния, включително стоки като електропроводници, пшеница, мебели, вино и други.

Илие Боложан е на първото си посещение в Молдова в качеството си на премиер на Румъния. Като временен президент той посети Кишинев на 1 март 2025 г., когато се срещна с президента на Молдова Мая Санду, напомня телевизия Диджи 24.