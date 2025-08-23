Повечето поляци са против страната им да праща военни в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мнозинството поляци са против участието на страната им в многонационални мироопазващи сили в Украйна, сочи проучване на социологическа агенция SW Research, предаде ДПА.

Проучването, поръчано от вестник „Жечпосполита", установи, че 61,1% са „против", 17,3% са „за" и 21,6% нямат отговор на въпроса за евентуално разполагане на полски сили в съседна Украйна. В проучването са участвали 800 респонденти, предаде БТА.

Мъжете са по-категорично против от жените, също както и жителите на големите градове и по-младите в сравнение със жителите на малките населени места и по-възрастното население.

В Европа от месеци се водят дебати за евентуалното разполагане на мироопазващи сили, в случай че бъде договорено прекратяване на огъня в Украйна.

През февруари полският премиер Доналд Туск изключи пряко военно участие на страната, но предложи логистична и политическа подкрепа.

Полша споделя граница с Украйна с дължина от над 500 километра.

Според Върховния комисариат на ООН за бежанците Полша е приютила около 1 милион украински бежанци през юли тази година, което поставя страната на второ място по този показател след Германия, която е приела 1,2 милиона.